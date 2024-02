Il tecnico del Gubbio Braglia assolve la Vis: "Gara di episodi poi è emersa la qualità"

Il tecnico del Gubbio Braglia è il primo ad entrare in sala stampa dopo la partita: "Siamo stati ingenui sugli angoli all’inizio, loro erano molto pericolosi, poi siamo riusciti a fare quello che volevamo e l’abbiamo gestita meglio. Ma bisognerebbe fare qualche gol in più perché le partite le puoi anche perdere. Abbiamo una buona rosa, da noi sta fuori gente che da altre parti sarebbe anche titolare come Rosaia. Dobbiamo essere contenti, sia dei singoli che dello sviluppo delle trame di gioco. Abbiamo cambiato gioco e abbiamo dato più libertà a Di Massimo. A un certo punto sembrava che i ragazzi giocassero insieme da anni. Bernardotto ha fatto cose importanti".

Braglia ha avuto anche parole per la Vis: "Il Pesaro ha perso solo cinque partite e fatto nove gare positive consecutive, questi sono i numeri, quindi non avevamo di fronte una squadra qualunque. Penso che la Vis abbia vissuto una giornataccia, come del resto è accaduto anche a noi alcune volte". Poi il tecnico torna sugli episodi: "Siamo stati ingenui sul calcio d’angolo loro, siamo stati fortunati sul seguente calcio d’angolo nostro dove il loro portiere ci ha dato una mano. Poi da lì abbiamo preso fiducia e abbiamo cominciato a giocare come sappiamo prendendo poi il largo e facendo il risultato". Il difensore della Vis (foto a sinistra Rossoni e a destra Karlsson) Zagnoni spiega: "Dopo essere andati in vantaggio in quel modo, non ci aspettavamo di prendere due reti consecutive. A quel punto è emersa la qualità del Gubbio, bisogna riconoscere anche i meriti dell’avversario. Siamo molto dispiaciuti per come è andata, non portare a casa punti non è bello, ma quanto di buono fatto fino ad ora resta. Capita di perdere partite così, ma adesso abbiamo il derby e guardiamo avanti, sappiamo qual è il nostro percorso ripartiamo dagli errori fatti".

d.e.