Il tecnico del Pescara si è sentito male prima dell’allenamento, il club: "Ischemia transitoria, le sue condizioni sono buone». Zeman che paura: ricoverato dopo un malore

Pescara in apprensione per il tecnico Zdenek Zeman. Il mister boemo è stato ricoverato ieri mattina in seguito a un malore. Il motivo? Un’ischemia transitoria, comunicarlo è stato il club in una nota ufficiale.

Attimi di paura quando il tecnico boemo ha accusato un leggero malore prima dell’allenamento mattutino del Pescara, in preparazione al quarto di finale di Coppa Italia di Serie C contro il Catania (visibile su Rai Sport, Sky Sport Calcio e Sky Sport 258). E proprio stasera (ore 20,30) il ’Delfino’ sarà impegnato in trasferta, senza il suo mister.

Si perché ieri l’allenatore 76enne è stato trasportato in ospedale. Le condizioni di Zeman sono buone, anche se dovrà restare per qualche giorno lontano dai campi per tutti gli accertamenti del caso.

"Questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento dei BiancAzzurri - viene spiegato nella nota del club abruzzese – Mister Zdenek Zeman ha avuto un leggero malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemica transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso".

Gli abruzzesi di Zeman, reduci dal poker rifilato all’Olbia lo scorso sabato, sono attualmente terzo nel girone B di Serie C, a -12 punti dal primo posto occupato dal Cesena.