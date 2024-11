Il Trestina torna a vincere. Tris in casa alla Fezzanese

TRESTINA

3

FEZZANESE

0

TRESTINA: Fratti 6, Sensi 7, Giuliani 6,5, Tacconi 6 (19’ p.t. D’Angelo 6), De Meio 7, Grea 6 (36’ st Vietina 6), Arduini 6,5 (32’ s.t. Bartolucci 6), Serra 6, Nuti 6 (23’ st Bucci 6), Ferri Marini 8, De Souza 7,5 (38’ s.t. Ubaldi 6). All. Calori 7

FEZZANESE: Pucci 6, Salvetti 5,5 (14st Sacchelli 6),Gabelli 6,5, Del Bello 5,5, D’Alessandro 5,5 (35st Stradini 6), Selimi 5,5, Campana 5,5 (29’ st Loffredo 6), Cantatore 6, Lunghi 5, Bruccini 5, Cargiolli 5 (5st Smecca 6). All. Ruvo 6

Arbitro: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto 7

Marcatore: 33’ p.t. e 43’ p.t. Ferri Marini, 25’ s.t. De Souza

Note: Presentate le squadre del settore giovanile e della scuola calcio del Trestina

TRESTINA - Il Trestina supera con un perentorio 3-0 la Fezzanese, che resta all’ultimo posto in classifica. Importante e meritata l’affermazione della squadra del presidente Bambini, che centra la seconda vittoria in campionato dopo quella ottenuta nel derby umbro contro l’Acf Foligno. Mister Calori, costretto a rinunciare allo squalificato Lisi ed all’infortunato Nouri, schiera i suoi con il 4-3-2-1: Mencagli, alle prese con i postumi dell’infortunio rimediato a Grosseto, si accomoda in panchina. Come secondo portiere tra i padroni di casa figura Tozaj, già protagonista nelle stagioni passate con il Trestina ed ora tesserato dopo essersi ripreso da un grave infortunio, mentre Cerroni ha rescisso il contratto che lo legava al club altotiberino. Pronti via e dopo 2’ il Trestina va vicino al vantaggio con una mezza rovesciata di Ferri Marini deviata in angolo dal portiere. Al 19’ Tacconi si infortuna ad una mano e deve lasciare il campo, sostituito da D’Angelo. I liguri sembrano essere in partita e si fanno pericolosi al 28’ con una girata di Cargiolli che termina a lato. Al 33’ locali in vantaggio: cross da sinistra, sponda aerea di Sensi e colpo di testa vincente di Ferri Marini. Al 34’ De Souza spreca solo davanti al portiere, ma si rifà al 43’ quando dal fondo crossa un ottimo pallone, un difensore intercetta ma Ferri Marini si avventa sul pallone e firma il raddoppio. La ripresa si apre (5’) con una chance per gli ospiti ma il colpo di testa di Cantatore da buona posizione termina alto, quindi al 14’ Nuti non riesce ad intervenire su un assist di De Souza. Al 25’ il Trestina cala il tris: cross di Giuliani e gran tiro al volo di De Souza che non lascia scampo a Pucci. Paolo Cocchieri