Il veleno nella coda. Mantova, quasi impresa (in dieci) con lo Spezia

LA SPEZIA Il Mantova sfiora la prima vittoria esterna stagionale in casa dell’ambizioso Spezia. La squadra di Possanzini mette in mostra una prestazione di caratura, passa in vantaggio e pur con un uomo in meno tiene fino al pieno recupero, quando arriva l’amara conclusione di Falcinelli. "A volte diamo la colpa ai giocatori, ma oggi è di qualcun’altro. Così è troppo, metro di giudizio che mi lascia perplesso", le due parole di Possanzini (espulso per proteste). L’incontro del Picco parte su ritmi elevati. Al 18esimo, Debenedetti sblocca il risultato trafiggendo Gori, dopo un duetto con Galuppini. I padroni di casa si portano subito in avanti alla ricerca del pareggio e, alla mezz’ora, usufruiscono dell’espulsione di Brignani per doppia ammonizione. L’inferiorità numerica non disunisce però i virgiliani che hanno il merito di serrare le fila e di continuare a lottare con grande attenzione. Al 20esimo della ripresa viene annullato il possibile pareggio di Pio Esposito e la formazione di Possanzini può conservare il prezioso vantaggio. Col passare dei minuti la vittoria che proietterebbe gli ospiti in zona playoff sembra sempre più vicina, ma all’ultimo assalto arriva la maligna conclusione di Falcinelli che spegne il grande sogno del Mantova. R.S.