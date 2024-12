Juve, Silva si muove verso Giuntoli. In attacco piace Castro

Torino, 27 dicembre 2024 – La Juve va dritta su Antonio Silva per rinforzare la difesa sul mercato di gennaio. E’ il difensore del Benfica il prescelto, Skriniar troppo costoso di ingaggio e Hancko bloccato dal Feyenoord, ma c’è ancora da sistemare qualche tassello, anche se l’ottimismo alla Continassa cresce. In attacco, dall’Argentina, si parla di un interessamento per Santiago Castro, ma c’è l’Inter in pole position.

Silva solo in prestito

E’ Antonio Silva, oggi, il principale candidato a rinforzare la difesa della Juve, priva di due elementi fondamentali come Bremer e Cabal. Il centrale del Benfica, che ha perso minutaggio, è pronto al grande salto in Serie A e spinge affinché la trattativa possa andare a buon fine, e le recenti parole dell’agente Jorge Mendes lo confermano: “Vuole la Juve e la Juve vuole lui”. Il procuratore ha messo pressione al club lusitano affinché sblocchi la situazione, accettando le condizioni della Juventus che a gennaio non può spendere cifre importanti sul cartellino. Serve incastrare tutte le condizioni economiche per trovare la quadra, il che significa accettare una formula alla Conceicao, ovvero un prestito oneroso più un riscatto a giugno. Se il Benfica dovesse aprire definitivamente all’ipotesi la trattativa si chiuderebbe in pochi istanti. Aumenta l’ottimismo alla Continassa dopo la presa di posizione di Mendes, i cui rapporti con Giuntoli sono solidissimi da tempo. Resta da capire se i bianconeri faranno due innesti in difesa o solo uno, dato che Danilo, dopo essere stato accostato al Napoli, sembra propenso a rimanere fino a fine stagione.

Occhi su Castro, ma c’è l’Inter

Si sa, Thiago Motta conosce molto bene i giocatori del Bologna rimasti e la lista di quelli che avrebbe portato volentieri con sé si allunga. Si è partiti con Lewis Ferguson, in primavera prima che si facesse male, poi Riccardo Calafiori, alla fine andato all'Arsenal, poi Joshua Zirkzee, Manchester United dietro clausola da 40 milioni di euro, successivamente Jhon Lucumi e ora Santi Castro. L'argentino ha sfruttato l'apprendistato nel girone di ritorno dell'anno scorso e ora, dopo la cessione di Zirkzee, è diventato perno inamovibile dell'attacco rossoblù. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, soprattutto all'Inter di Javier Zanetti, che lo tiene sotto la lente di ingrandimento nel caso in cui l'estate prossima ci dovessero essere delle cessioni. Ma non solo i nerazzurri. Secondo gli argentini de La Nacion, anche la Juve avrebbe inserito Castro nella propria lista di merato, anche se è difficile togliere l'Inter dalla pole position visto il legame argentino dei nerazzurri. Ma il Bologna che farà? A gennaio non se ne parla, mentre per l'estate bisognerà analizzare il tenore delle offerte. Sicuramente si parla di almeno 35-40 milioni di euro come cifra minima. Sartori si conferma bottega cara.