Juventus su Silva, l'agente Mendes: "Vuole i bianconeri, ma decide il Benfica"

Torino, 26 dicembre 2024 - La Juventus ha bisogno di almeno un difensore a gennaio, vista l'emergenza dietro a causa degli infortuni occorsi a Gleison Bremer e Juan David Cabal, che non rientreranno prima della prossima stagione. In più c'è la situazione di Daniilo, con il brasiliano classe '91 che potrebbe salutare la Vecchia Signora con sei mesi d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Ecco quindi che i bianconeri stanno lavorando per individuare il profilo adatto (o appunto, i profili) da mettere a disposizione di Thiago Motta. Fra i nomi circolati in queste settimane c'è anche quello di Antonio Silva, di proprietà del Benfica. Un calciatore, il 21enne di nazionalità portoghese, che sembra avere le caratteristiche giuste per i piemontesi e che non a caso piace e non poco a Madama. La conferma - ce ne se fosse stato bisogno - è arrivata direttamente dall'agente del ragazzo, Jorge Mendes.

In attesa del Benfica

A margine del Globe Soccer Awards, il procuratore lusitano ha confermato l'interesse della Juventus per il suo assistito, ma non solo. Già, perché Mendes si è pure sbilanciato sulla volontà di Silva, che desidererebbe trasferirsi a Torino. "Vuole la Juve e la Juve lo vuole. Adesso tocca al Benfica decidere - l'intervento del noto agente - Serve un po’ di pazienza, bisogna aspettare qualche giorno. Sono cose che cambiano in cinque minuti durante il mercato, che per ora è ancora chiuso. È un giocatore importante, su di lui c’erano diversi club ma vediamo cosa deciderà il Benfica che ha l’ultima parola", ha sottolineato Mendes.

Il futuro di Conceicao

Con il procuratore portoghese, la Vecchia Signora sembra già d'accordo anche per il futuro di Francisco Conceicao, che la prossima estate Madama - a meno di clamorose complicazioni - riscatterà dal Porto. "Il suo futuro è alla Juventus - ha garantito Mendes - È molto contento di essere lì e anche il club è felice con lui. Sarà un rapporto che continuerà per molto tempo”.

