Mercato Lazio: tutte le situazioni in uscita, incognite Basic e Hysaj

Roma 26 dicembre 2024 – Neanche a Natale il calciomercato si prende una pausa. Anche sotto l'albero i vari direttori sportivi, gli agenti e i rispettivi assistiti possono trovarsi un nuovo contratto da siglare o una trattativa da concludere. Dopotutto la fine di dicembre e tutto il mese di gennaio sono noti come il periodo delle renne, dei dolci e del mercato invernale. Una sessione a cui i biancocelesti non vogliono farsi trovare impreparati, al contrario puntano a un ruolo da protagonista, come protagonisti, Baroni e i suoi ragazzi, sono stati fin qui in campionato.

Per costruire lo spazio economico e salariale per mettere a segno colpi di alto profilo già in inverno, la Lazio deve però prima cedere. La rosa fin qui sta rendendo in media a un livello elevatissimo, portando così a una lista risicata di esuberi, ma quanto mai complicata da andare ad assottigliare ulteriormente. Il primo nome che verrà ceduto è quello di Jean Daniel Akpa-Akpro. Il francese negli scorsi giorni ha trovato l'accordo con il Monza, dove andrà ad accasarsi in prestito prima poi dell'addio definitivo ai biancocelesti. Il francese ha infatti il contratto in scadenza nell'estate del 2025: di comune accordo questo non verrà rinnovato, portando così alla separazione tra club e giocatore al seguito dell'esperienza in Brianza.

Il ragazzo nato e cresciuto a Tolosa non è però il solo del reparto centrale sulla lista dei partenti. Anche per Toma Basic il futuro sembra essere lontano dall'Olimpico e dal biancoceleste, ma non è facile piazzarlo sul mercato. Il ragazzo classe 1996 ha un contratto da ben 1,4 milioni di euro a stagione sulle spalle, una cifra elevata che allontana molte pretendenti prima ancora di arrivare a una trattativa. In Italia ci pensano Verona ed Empoli, ma l'esborso economico è importante al momento e si fatica a trovare il giusto equilibrio tra tutte le parti in causa. Discorso simile anche per Hajduk Spalato e Trabzonspor, primi club stranieri ad aver mosso passi nella direzione del croato. Il contratto di Basic è in scadenza a giugno 2026.

Un discorso analogo vale anche per Hysaj, giocatore su cui però pesa almeno la grande esperienza anche di alto livello accumulata in questi ultimi anni. Il terzino albanese, come il centrocampista croato, è attualmente fuori dalla lista della Serie A, ma a differenza del compagno ha brillato almeno nel successo in Coppa Italia contro il Napoli. Una prestazione che ha attivato ancor di più il suo agente, a caccia ora di una destinazione per il suo assistito. Anche in questo caso la pesantezza ecnomica del contratto del giocatore non gioca a favore dei capitolini. Con un accordo da ben 2,5 milioni di euro annui, il suo ingaggio è fuori possibilità per la maggior parte delle squadre del campionato italiano. Per questo salvo un abbassamento delle sue aspettative economiche, è difficile immaginare per ora una cessione di Hysaj in Italia.

Una soluzione per il reintegro di Hysaj nella lista Serie A c'è e sarebbe l'ingaggio di un giocatore prodotto del vivaio come Folorunsho o di un Under 22 come Atangana, al posto di uno come Castrovilli. Il nome non è casuale perché dopo appena sei mesi scarsi il giocatore ex Fiorentina potrebbe già lasciare al Capitale. Ulteriori infortuni a spezzarne l'adattamento, uniti a prestazioni poco convincenti, potrebbero convincere le parti in questione a separarsi. Sulle tracce del giocatore c'è l'Udinese, ma prima potrebbe arrivare addirittura la rescissione del contratto tra il giocatore e la Lazio, qualora l'interesse dei friulani si concretizzerà.