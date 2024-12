Cagliari-Inter, Inzaghi ancora con al Thu-La: probabili formazioni e orari tv

Bologna, 27 dicembre 2024 – Volatona Scudetto, titolo di campione d’inverno che si sta per assegnare, Supercoppa all’orizzonte. L’Inter di Simone Inzaghi, archiviato il successo sul Como, affronta l’ultima partita dell’anno solare all Unipol Domus di Cagliari contro i rossoblù di Davide Nicola, invischiati in una dura lotta salvezza. Nerazzurri a quota 37 punti in classifica, meno uno dal Napoli e meno tre dall’Atalanta, ma una partita da recuperare con la Fiorentina e uno score di 5 vittorie consecutive in campionato. Diverso il discorso per il Cagliari, che è piombato in terzultima posizione a quota 14, a meno uno dal terzetto composto da Parma, Como e Verona per ora salvo, a causa di tre sconfitte in fila e in generale di una sola vittoria nelle ultime cinque. Partita che sulla carta potrebbe apparire scontata, ma che in realtà non lo è perché i sardi tra le mura amiche sono sempre temibili. Per Inzaghi ancora qualche problemino in difesa, fuori Pavard, Acerbi e Darmian.

Probabili formazioni

Nei padroni di casa non ci sono squalificati e l’unica defezione è rappresentata da Luvumbo, fermo per un problema alla caviglia. Nicola dovrebbe schierare il 4-2-3-1 con Zappa, Mina, Lupero e Augello davanti a Sherri, poi Marin e Adopo a coprire la difesa, mentre davanti Zortea, Gaetano e Viola a supporto di Piccoli in veste di centravanti. Nell’Inter poche rotazioni difensive, così il tecnico chiederà uno sforzo a Bastoni, De Vrij e Bisseck, con Dimarco e Dumfries quinti di centrocampo. In mezzo, terzetto classico con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre davanti toccherà ancora a Thuram e Lautaro. CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo; Zortea, Gaetano, Viola; Piccoli. All. Nicola. INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Precedenti

Sono 98 i precedenti totali tra Cagliari e Inter, con un bilancio complessivo di 50 vittorie nerazzurre, 32 pareggi e 16 vittorie sarde. Il primo precedente risale alla Serie A 1964/1965 con la vittoria dei nerazzurri in trasferta per 0-2 con i gol di Mazzola e Jair, mentre l’ultimo precedente è del 14 aprile 2024 terminato a San Siro 2-2 (Thuram, Calhanoglu, Shomurodov, Viola). Queste le statistiche Opta. L’Inter ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro il Cagliari in Serie A, segnando 33 gol nel periodo (2.5 di media a match). L’ultimo successo dei sardi contro i nerazzurri nel torneo risale al 1° marzo 2019 (2-1 all’Unipol Domus, autogol Perisic e Pavoletti). L’Inter ha vinto sette delle ultime otto trasferte contro il Cagliari in Serie A (1P), incluse tutte le quattro più recenti; nonostante ciò i sardi hanno trovato la via del gol in sette di queste otto gare interne. Il Cagliari ha perso le ultime tre partite di campionato (contro Fiorentina, Atalanta e Venezia) e potrebbe registrare quattro sconfitte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2024. Il marcatore più prolifico della storia della sfida è Gigi Riva con 12 gol, seguito da Roberto Boninsegna con 10 e Lautaro Martinez con 9. Il toro argentino, dunque, potrebbe sbloccarsi contro una delle sue vittime preferite.

Le parole di Davide Nicola

Partita molto delicata per il Cagliari di Davide Nicola, reduce da tre sconfitte consecutive. I sardi sono terzultimi e la zona salvezza dista un solo punto, ma alla Unipol Domus arriva la principale candidata allo Scudetto e lo scoglio appare proibitivo. Servono punti e per farli servirà una prestazione pressoché perfetta. Queste le parole del tecnico rossoblù alla vigilia: “Sarà per noi un esame che ci costringerà ad andare oltre – il suo commento – Incontriamo la squadra più forte del campionato per rosa, qualità di gioco e letture. Da parte nostra servirà una partita gagliarda, ma fatta anche di lucidità e attenzione”. Il Cagliari, però, non dovrà limitarsi solo alla fase difensiva: “Non dovremo mai smettere di provare a giocare e dovremo capire i momenti della partita, cioè quelli in cui servirà essere pratici e quelli dove si renderà necessario gestire la palla”. Insomma, sembra un po’ Davide contro Golia e Nicola ha illustrato così le qualità nerazzurre: “Si sono consolidati nel tempo, sono squadra molto abile nella costruzione fin dal portiere e ti invoglia a pressare, giocando un po’ al gatto con il topo. Dovremo interpretare al meglio tutte le situazioni di gioco”. E anche dal punto di vista tattico i nerazzurri sono difficili da interpretare: “Possono costruire a due, tre o quattro, poi imbucano con il mediano facendo sfilare le mezze ali in posizione di terzini. Si trasformano sempre e passano dal 3-3-4 al 4-2-4 con grande facilità”.

Parla Bisseck: “Vogliamo vincere tutto”

La carica in casa Inter l’ha invece seminata Yann Bisseck. Il difensore tedesco, ormai punto fermo delle rotazioni difensive, ha parlato ai canali ufficiali della Serie A. C’è l’intenzione di vincere tutto: “Vogliamo vincere ogni competizione, vogliamo ripeterci in campionato, poi ci sono anche la Supercoppa e la Coppa Italia. Stiamo pensando di partita in partita cercando di vincere tutto”. Soddisfatto Bisseck del suo minutaggio. Partito in sordina l’anno scorso, ora il centrale ha guadagnato la fiducia di Inzaghi nella posizione di braccetto di destra: “Voglio giocare il più possibile, sono partito bene in questa stagione e ho triplicato il minutaggio rispetto a un anno fa. Voglio dare continuità alle prestazioni”.

Dove vederla in tv

Cagliari-Inter, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, si gioca sabato 28 dicembre alle ore 18 presso lo stadio Unipol Domus di Cagliari. La diretta sarà affidata in esclusiva a Dazn con telecronaca di Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni.

