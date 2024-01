IN BELGIO UNA PRIMA VOLTA STORICA. Errore tecnico del Var su un calcio di rigore. Anderlecht-Genk dovrà essere rigiocata

La prima partita da rigiocare per errore del Var arriva dal Belgio: la gara del 23 dicembre scorso, Anderlecht-Genk, dovrà essere rigiocata per un errore del Var. Errore arrivato al momento del rigore assegnato al Genk al 22’: Schmeichel aveva intuito la conclusione dal dischetto di Heyner, ma sulla ribattuta Sor aveva messo in rete. L’arbitro fu richiamato dal Var perché Sor era entrato in area prima che il compagno calciasse il rigore, quindi gol annullato e punizione per l’Anderlecht. Ma il regolamento prevede la ripetizione del penalty, da qui la decisione della disciplinare belga di accogliere il ricorso del Genk e disporre la ripetizione della partita, che era stata vinta 2-1 dall’Anderlecht.