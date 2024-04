In casa dell’Atalanta. Pro Sesto, che brividi

Si avvicina il momento dei verdetti nel girone A della Serie C. Atalanta Under 23 e Pro Sesto, rivali oggi alle 18.30 a Caravaggio, giocano per obiettivi differenti, tuttora in piedi. I bergamaschi sono aritmeticamente ai playoff ma devono difendere la quinta posizione (55 punti, uno in più del Legnago). Molto più in basso la Pro Sesto. I biancocelesti sono una delle squadre che ancora non conoscono il proprio destino. La formazione guidata dal tecnico Daniele Angellotti, infatti, è riuscita a mettere insieme una serie di buoni risultati dopo il secondo cambio in panchina (da Parravicini a Paci e da quest’ultimo al timoniere promosso dalla Primavera) ma complice la situazione disastrosa ereditata al momento dello switch c’è ancora un passo da fare nelle prossime due partite. Ha infatti nove punti di distacco dalla Pergolettese, sedicesima: deve arrivare a otto o meno lunghezze dall’eventuale avversaria per assicurarsi almeno gli spareggi ed evitare la retrocessione diretta a cui invece è condannata l’Alessandria, fanalino di coda. Buone notizie dall’infermeria per Angellotti, che recupera Fornito e avrà a disposizione anche Giorgeschi e Maurizii dopo un turno di squalifica.