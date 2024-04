In viaggio. Il Centro Coordinamento organizza la trasferta

PERUGIA - Ultima trasferta della stagione regolare per i biancorossi. Domenica prossima con fischio di inizio alle ore 20, il Grifo affronterà la capolista Cesena, già fresca di promozione di in serie B, all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Domenica il Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs organizza la trasferta in pullman a Cesena. "Il prezzo del viaggio sarà di 25 euro - fanno sapere gli organizzatore -, la partenza è fissata per le ore 17 dal piazzale antistante il Centro Commerciale Borgonovo in Viale Centova a Perugia". Chi fosse interessato a partecipare alla trasferta con il Coordinamento si può informare e può prenotare contattando i seguenti numeri: Mirco (338 7532481), Stefano (347 6309097), Mauro (338 838947).