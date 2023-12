Incredibile decisione del Neftci. Mutu esonerato dal club azero mentre è al funerale della madre

Ne ha passate di tutti i colori in una carriera ricca di gol, di cadute personali e di risalite, ma l’ultima le supera davvero tutte.

Adrian Mutu, ex attaccante romeno ben noto in Italia dove ha giocato tra l’altro con le maglie di Juventus, Fiorentina, Inter, Parma, Verona e Cesena, ha ricevuto la notizia del suo esonero nel modo e nel momento peggiore: Mutu, 44 anni, era il tecnico del Neftci Baku che aveva appena battuto 2-0 il Kapaz ed era risalito al terzo posto in classifica nel campionato dell’Azerbaijan, anche se la capolista Qarabag ha tredici punti di vantaggio.

Ma la cosa incredibile è il fatto che l’esonero sia stato comunicato a Mutu mentre questi si trovava in Romania, al funerale della madre. E il club non ha neanche l’ipotetica giustificazione di non essere a conoscenza della situazione personale dell’allenatore, perché alla morte della madre di Mutu fa riferimento nel comunicato in cui annuncia la decisione di esoneraro Mutu.

Nella nota il club azero "ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime le sue più sentite condoglianze per la morte di sua madre".

L’esonero è avvenuto alla vigilia di Natale, un Natale che già non poteva essere dei migliori per il tecnico romeno.