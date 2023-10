INFERMERIA. Da valutare Bajrami,. Viti ed Henrique

Cragno, fermatosi alla vigilia della gara contro la Lazio, ha allungato la lista delle assenze sulle quali, in vista del Bologna, il Sassuolo comincerà a ragionare oggi, quando il gruppo si ritrova al Mapei Football Center. Detto del portiere, vanno infatti anche valutate le condizioni di Bajrami che, reduce dalla nazionale, è stato tenuto a riposo, e soprattutto quelle di Viti ed Henrique, entrambi vittime di problemi muscolari. Il primo è fuori dai giochi dal 27 settembre, il secondo si è fermato contro il Monza ma circa le loro ritrovate disponibilità non filtrano eccessivi ottimismi, anche alla luce della natura degli infortuni. Certa anche l’assenza di Obiang, che rivedremo, nella migliore delle ipotesi, solo dopo la pausa di novembre. Per Dionisi si tratta di trovare equilibri stabili e soprattutto ‘rimentalizzare’ una squadra che fatica a trovare una sua dimensione compiuta.