Ingaggio da 8 milioni. Luis Alberto, addio alla Lazio. Andrà in Qatar

Dieci anni d’amore con la sua bella, e otto con la Lazio. Ora, dopo aver celebrato l’anniversario di nozze con la moglie Patricia, Luis Alberto conclude il matrimonio calcistico con la lazio, come già aveva annunciato lo scorso 12 aprile: "L’anno prossimo non farò parte del progetto. Ho chiesto al club di andare via. Non prenderò più un euro dalla Lazio...". I rumors, e forse anche qualcosa di più, dicono che partirà per il medioriente, in particolare per Doha, in Qatar. L’indizio arriva da una storia pubblicata sui social: una foto in aereo, e la destinazione è proprio la capitale dello stato degli Emirati Arabi.

Lì ad attenderlo, a quanto pare, ci saranno i dirigenti dell’Al Duhail con i quali il centrocampista dovrà incontrarsi per mettere nero su bianco l’accordo. Le ultime formalità e poi la firma che anticiperà l’annuncio ufficiale. Luis Alberto avrà un ingaggio di 8 milioni di euro stagione per 3 anni dall’Al-Duhail. Alla Lazio, che lo aveva sotto contratto fino al 2028, andranno 12 milioni con alcuni bonus (il 25% della rivendita al Liverpool).

Luis Alberto era arrivato in biancoceleste nell’estate del 2016 dal Liverpool dopo un’annata in prestito al Deportivo La Coruna. Tra le tante difficoltà aveva quasi pensato di smettere, ma venne fatto desistere dal diesse biancoceleste Igli tare.

Con la Lazio ha collezionato 307 partite e 52 gol (tra cui quello che avviò il successo in Supercoppa del 2019 contro la Juventus di Sarri).