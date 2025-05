Verona-Lecce 1-1: Coppola replica al vantaggio di Krstovic

Verona, 11 maggio 2025 – Finisce 1-1 la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Lecce. Un pari da cui traggono senza dubbio maggior giovamento i gialloblù, che si portano infatti a +5 dal terzultimo posto attualmente occupato dall’Empoli, agganciato a quota 28 proprio dai salentini. In una gara inevitabilmente condizionata dalla tensione per la posta in gioco succede tutto nei primi 45’: a passare in vantaggio pochi istanti dopo la mezz’ora è il Lecce con Krstovic che, imbeccato da Tete Morente, non manca l’appuntamento con il gol superando Montipò. L'1-0 giallorosso durà però appena 10’ perché al 41’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Coppola di testa sigla l’1-1. Un pari che sembra ridare fiducia ai giallorossi, ma nella ripresa succede poco o nulla con il risultato che resta bloccato in parità fino al triplice fischio di Maresca.

Krstovic la sblocca e Coppola risponde

La tensione per la posta in palio e la paura di commettere errori fatali la fanno da padrone in una prima parte di gara giocata a ritmi decisamente blandi, con entrambe le squadre che provano a sviluppare il loro gioco in verticale. Il primo squillo degno di nota è di marca leccese e arriva poco dopo il quarto d’ora quando Tete Morente, impegna Montipò con una conclusione sul primo palo che l’estremo difensore degli scaligeri devia in calcio d’angolo. Il portiere gialloblù si fa trovare pronto anche sul tentativo di N’Dri al 20’ (la palla era però uscita in precedenza), ma nulla può 3’ più tardi quando, su un recupero palla alto, Morente imbuca per Krstovic che non fallisce l’appuntamento con la rete dell’1-0 che suggella la crescita nel corso dei minuti dei salentini. I padroni di casa sembrano subire il colpo e faticano a reagire al cospetto di un Lecce che prova ad alzare i giri del motore alla ricerca del 2-0. Raddoppio che però non arriva ed anzi è l’Hellas con un guizzo improvviso a pareggiare i conti a 5’ dalla fine: tutto nasce da una punizione battuta da posizione defilata da Suslov, il quale in piena area pesca Coppola che viene lasciato troppo libero di saltare di testa e beffare con una parabola a spiovere Falcone per l’1-1. Prima dell’intervallo c’è però spazio per la reazione del Lecce che, in pieno recupero, scocca un missile fiolentissimo che esce sul fondo a pochi centimetri dal palo.

Ripresa senza emozioni

Si riparte con un cambio a testa – Serdar per Suslov nell’Hellas e Veiga per Guilbert nel Lecce – e un Verona senza dubbio più tonico rispetto ai primi 45’ (conclusione interessante di Serdar al 49’). Giampaolo decide quindi di attingere ancora dalla panchina inserendo anche Banda e Pierotti al posto di N’Dri e Morente, ma è sempre l’Hellas, al 57’, a rendersi pericoloso ancora con un colpo di testa su calcio piazzato di Coppola, che spedisce il pallone fuori di poco sfiorando la doppietta. La gara si accende e al 60’ è il Lecce a sfiorare il sorpasso con Banda che, in scivolata sugli sviluppi di una ripartenza, non trova clamorosamente lo specchio della porta sguarnita. I salentini ricominciano a credere in un colpaccio che sarebbe fondamentale per salvezza così come per il Verona, ma al 75’, a causa di un brutto e fortuito scontro di gioco, perdono Gaspar che deve lasciare spazio a Tiago Gabriel. A fare la differenza nel finale, non sono però i cambi ma la stanchezza e la paura di un errore fatale che tengono così il risultato bloccato sull’1-1 fino al triplice fischio di Maresca. Il tabellino

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini (dall’80’ Daniliuc); Tchatchoua, Duda, Niasse (dal 76’ Bernede), Frese; Suslov (dal 45’ Serdar); Sarr (dal 76’ Livramento), Tengstedt (dal 63’ Mosquera). All. Zanetti.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert (dal 45’ Veiga), Baschirotto, Gaspar (dal 75’ Tiago Gabriel), Gallo; Coulibaly, Pierret (dal 65’ Berisha); Konan (dal 55’ Banda), Helgason, Tete Morente (dal 55’ Pierotti); Krstovic. All. Giampaolo.

Marcatori: Krstovic (Lecce 31’), Coppola (Hellas Verona 41’).

Note – Ammonizioni: Suslov (Hellas Verona), Duda (Hellas Verona), Niasse (Hellas Verona), Tchatchoua (Hellas Verona).