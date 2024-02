Inizio alle 18.30. Lumezzane lanciatissimo. Franzini: "Piedi per terra»

LUMEZZANE (Brescia)

Il Lumezzane non ha nemmeno il tempo di gustarsi la vittoria con il Renate che lo ha proiettato al quinto posto. Questa sera infatti, alle 18.30, la squadra di Franzini dovrà tornare in campo per ospitare un cliente insidioso come il Trento, affamato di punti: "Una squadra costruita per ben altri obiettivi – spiega l’allenatore rossoblù – conosciamo il valore dei suoi giocatori, sarà una partita dura. Da qualche mese viviamo in un’atmosfera di grande entusiasmo. È bello che la piazza sogni, ma dobbiamo rimanere concentrati e con i piedi per terra". Infortunati Troiani, Regazzetti e Deratti, squalificato Pisano. Sulla panchina gialloblù è arrivato Francesco Baldini: "Non mi è mai successo prima – racconta Franzini – di dover preparare una partita con una squadra che cambia allenatore a sole ventiquattro ore dalla gara". Un motivo in più per il Lumezzane per scendere in campo questa sera al massimo dell’attenzione.

Luca Marinoni