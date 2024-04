8,5. La sorpresa

A precampionato finito era difficile immaginare non solo che avrebbe fatto una stagione così, ma per alcuni persino vederlo come titolare. Al contrario, è una delle chiavi del dominio nerazzurro. Porta alla squadra la profondità in attacco e soprattutto la capacità di saltare l’uomo mancata completamente l’anno scorso. Alla prima stagione in Italia e alla seconda nel ruolo di punta centrale.