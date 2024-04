9,5. Il migliore

L’annata della maturazione definitiva. Gli consegnano la fascia di capitano, che aveva accarezzato di tanto in tanto nella passata stagione, e lui risponde con una presenza costante in quelle piccole cose che ne fanno un ottimo capitano. Segna a raffica fino a febbraio, ma è utile anche nelle partite in cui non la butta dentro: rincorre e battaglia su ogni pallone.