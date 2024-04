Acerbi: alti e bassi. Miki sotto ritmo. Sanchez, che assist

SOMMER 6. Poco da fare sulle rasoiate di Shomurodov e Viola.

BISSECK 6. Strappa applausi con un paio di buone chiusure. Deve lavorare sulla posizione.

ACERBI 5,5. Mette una pezza importante su Luvumbo in avvio.Non irreprensibile sui gol subiti.

BASTONI 5. Soffre la rapidità di Luvumbo, che lo salta a più riprese.

DARMIAN 6. Suo il tocco che lancia Sanchez in verticale per l’1-0.

BARELLA 6,5. Ci prova più volte, di testa e di piede. Non fortunatissimo, ma sempre sul pezzo.

CALHANOGLU 7. Un costante riferimento in mezzo al campo. Mette un altro rigore segnato nel carniere.

MKHITARYAN 6. Una sbavatura nel primo tempo regala campo al contropiede ospite. Un po’ sotto ritmo.

DIMARCO 6,5. La consueta produzione di corse, cross, tiri.

SANCHEZ 7. Attivissimo da subito, intelligente nel lanciarsi negli spazi e nel servire i compagni. Altro assist a referto.

THURAM 6. Si sblocca proprio nella serata in cui gli manca l’abituale “gemello“ d’attacco. Successivamente si vede poco.

All. INZAGHI 6. Ranieri gli incarta la partita, l’Inter passa ma non dilaga e in difesa scricchiola per tutto l’arco della partita.

Frattesi 6,5. Mina “para“ il suo colpo di testa: rigore.

Dumfries 5,5. Entra con poca decisione.

Arnautovic 5,5. Non gli capita l’occasione giusta.

C. Augusto 6. Niente colpe, né grandi meriti.

Buchanan sv.

VOTO INTER 5,5.M.T.