Adrenalina da derby. Corsa al biglietto per il 21 aprile

La corsa al biglietto è cominciata già da qualche giorno. Il 21 aprile ci sarà un derby di campionato tra Milan e Inter (con orario da definire) per il quale i rossoneri hanno aperto e chiuso la fase di vendita dedicata agli abbonati di secondo verde, quelli a cui viene data la possibilità di scegliere un tagliando in un altro settore. Questo perché il loro spazio abituale verrà occupato dagli ultras interisti. Sempre da ieri è cominciata la fase dedicata al biglietto aggiuntivo che i tesserati rossoneri possono acquistare nei settori ancora disponibili, durerà fino alle 23.59 di questa sera, mentre da mezzogiorno di domani alle 23.59 di lunedì prossimo sarà aperta la finestra dedicata ai possessori della carta Cuore Rossonero, con quattro biglietti acquistabili tutti obbligatoriamente per intestatari della carta stessa. Dalle 12 di martedì 12 marzo, verrà aperta la vendita libera. Il rischio per i tifosi del Milan è trovarsi ad assistere alla partita in cui l’Inter potrebbe matematicamente vincere lo scudetto, i dati di vendita di questi giorni diranno se questo aspetto avrà avuto o meno influenza sulla volontà dei sostenitori del Diavolo. Evitare la vendita libera significherebbe dare meno possibilità ai potenziali acquirenti di fede nerazzurra di prendere posto sugli spalti, posto che la Curva Nord conterrà già 7.500 spettatori tra gli ultras interisti. M.T.