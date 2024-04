Inter-Torino, Inzaghi senza Acerbi: Buchanan parte titolare a centrocampo / Formazioni e diretta tv

L'Inter fresca campionessa d'Italia affronta domani alle 12.30 il Torino nel lunch match della domenica. La squadra di Simone Inzaghi si presenterà con tanti volti nuovi rispetto al derby vinto lunedì scorso che ha consegnato il tricolore numero venti della storia del club.

Non ci sarà Acerbi, affaticato. "La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia, per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia. Ora, con queste due stelle cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni", ha scritto il difensore su Instagram aggiungendo un emoji della bandiera italiana (l'obiettivo è esserci al meglio per gli Europei).

Al suo posto, al centro della difesa, giocherà Stefan De Vrij. Numericamente il reparto con più cambi sarà quello di centrocampo. Frattesi, Asllani e Buchanan dovrebbero prendere il posto rispettivamente di Mkhitaryan, Calhanoglu e Dimarco. Per il canadese, in caso di conferma, si tratterebbe dell'esordio dal 1'. Davanti turno di riposo anche per Lautaro Martinez, sostituito da Arnautovic per affiancare Thuram.

Al termine della partita, a partire dalle 16, due pullman scoperti attraverseranno la città per circa 8 chilometri. I due mezzi con a bordo giocatori e staff tecnico lasceranno il parcheggio dello stadio Meazza, passando davanti alla sede dell'Inter in viale della Liberazione e chiudendo la para

ta in mezzo ai tifosi in piazza Duomo. Se tutto andrà come previsto, non prima delle 21.

INTER-TORINO, PROBABILI FORMAZIONI INTER (3-5-2): Sommer; Pavard; De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Buchanan; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.

ARBITRO: Ferrieri Caputi.

DIRETTA TV: ore 12.30 su Dazn.