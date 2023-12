Asllani senza squilli. Darmian in recupero. Arnautovic sprecone

AUDERO 6. A lungo spettatore dei tentativi offensivi dei compagni. Nulla può su Beukema e Ndoye.

BISSECK 6,5. Fisicamente un colosso, a cui non fa difetto la personalità.

ACERBI 5,5. Perfetto fino all’errore sul gol di Ndoye.

BASTONI 6,5. Conferma la crescita in termini di condizione, arriva spesso sul fondo.

DARMIAN 5,5. Ne ha giocate tante di recente, gestisce le energie ma crolla nel finale.

FRATTESI 6,5. Tanti inserimenti in area avversaria, cala alla distanza.

ASLLANI 5,5. Regia accorta ma senza squilli.

KLAASSEN 6. Ottima partenza, cala un po’ presto.

C. AUGUSTO 6,5. Prende spesso l’iniziativa a sinistra scambiandosi con Bastoni all’inizio e Dimarco poi, da quest’ultimo riceve in dono l’assist che trasforma in gol.

ARNAUTOVIC 5. Le occasioni per far male non gli mancano e le spreca.

MARTINEZ 5,5. Sembra lui, più di Arnautovic, quello che ha bisogno di farsi notare per avere minuti. Ma i rigori restano un difetto ed esce con un infortunio da valutare.

All. Inzaghi 5,5. Prova ad accorciare la sfida sui 90’ e non ci riesce. Lascia il torneo e Lautaro preoccupa.

Dimarco 6,5. Pennella il corner dell’1-0. Barella 5,5. Nervoso e ammonito nei supplementari.Thuram 6. Tante giocate intelligenti dall’ingresso in campo. Sensi 6. Lampi di qualità, da mezzala e poi regista. Pavard 5,5. Non regge l’urto nei supplementari. Mkhitaryan sv.

Voto squadra 5,5.

m. t.