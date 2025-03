Barella padrone. Che spreco Thuram. Bisseck in forma

SOMMER 6,5. Un solo intervento difficile, su Pasalic nel primo tempo. Fa sì che la gara non si metta male.

PAVARD 6,5. Premia Inzaghi che lo preferisce a Bisseck nel ballottaggio a destra.

ACERBI 7. Il corpo a corpo è il suo pane e Retegui se ne accorge presto.

BASTONI 5,5. Fino all’espulsione gioca una grande partita. Persino il primo giallo su De Ketelaere è speso con giudizio, ma il secondo costa caro.

DUMFRIES 6. Ben controllato, non riesce a sfondare quando avanza. Attento nelle chiusure. Esce per infortunio.

BARELLA 7. È lui a trovare Lautaro per il secondo gol nerazzurro, ciliegina su una torta (la prestazione) nel cuore della partita.

CALHANOGLU 6,5. Perfetto il corner che recapita sulla testa di Carlos Augusto.

MKHITARYAN 6,5. Partita di gestione, pochi squilli ed errori ridotti al minimo.

C. AUGUSTO 7. Il suo terzo tempo trova sguarnita la difesa atalantina: gol pesantissimo.

THURAM 5,5. Non c’è sfortuna che tenga in occasioni come quella in avvio: è un gol divorato, non ha altre occasioni sotto porta.

L. MARTINEZ 7. Il lavoro di raccordo è buono e la zampata del raddoppio non la sbaglia. Serve anche il possibile tris a Frattesi, che sbaglia.

All. INZAGHI 7. Batte a domicilio l’Atalanta, rischiando pochissimo e conquistando una tappa cruciale della stagione.

Bisseck 6,5. Azzecca quasi tutto, tranne il tiro in area bergamasca che poteva dare il 2-0 in anticipo.

Frattesi 5,5. Sbaglia un gol fatto.

Asllani, Correa e Taremi sv.

Voto squadra 7,5. M.T.