Una Inter da big match: quante vittorie nelle gare che contano

L'avvio di 2024 dell'Inter è stato finora caratterizzato soltanto da vittorie. Sei su sei. Questo nonostante in calendario ci fossero sì due partite contro Verona e Monza, non due squadre di alta classifica, ma anche le gare di Supercoppa con Lazio e Napoli e quelle di campionato con Fiorentina e Juventus, una soltanto di queste giocate a San Siro (ieri coi bianconeri). E' la conferma di un trend che, almeno in territorio nazionale, va avanti da inizio anno. Le quattro squadre appena citate, infatti, ad eccezione della Juve sono già state battute all'andata in campionato e queste sfida va aggiunto il 5-1 nel derby contro il Milan, l'1-2 a Bergamo con l'Atalanta e la vittoria per 1-0 contro la Roma.

Finora, in Serie A, l'Inter ha perso punti paradossalmente in gare contro squadre con obiettivi meno importanti. Battuta in casa dal Sassuolo, ha pareggiato sempre al Meazza contro il Bologna (2-2) e a Marassi col Genoa (1-1) oltre che, come detto, allo Stadium con la Juve (1-1), certo non un risultato definibile come un passo falso. Inoltre il programma vede diversi impegni dall'alto coefficiente, per la squadra di Inzaghi, concentrati in poche settimane. Dopo Fiorentina e Juventus, la capolista affronterà la Roma all'Olimpico ed entro fine febbraio (il 28) avrà anche il recupero con l'Atalanta al Meazza. Successivamente mancherebbero all'appello Napoli (alla ventinovesima) e Lazio (trentasettesima) oltre al derby di ritorno col Milan (alla trentatreesima). Classifica alla mano si può ben classifica come sfida di alta classifica anche Bologna-Inter (ventottesima) del 10 marzo, contro una delle grandi sorprese del torneo.

Sabato prossimo, nella tappa più vicina, l'Inter andrà all'Olimpico ad affrontare la Roma alle 18 senza il suo allenatore. Inzaghi è stato infatti ammonito ieri e per squalifica non potrà presentarsi a bordo campo.