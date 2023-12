Calcio, Serie a femminile. Cambiaghi non basta, è poker della Fiorentina. L’Inter scivola a -8 dalla zona Champions L'Inter femminile chiude il 2023 con una sconfitta per 4-2 contro la Fiorentina, trascinata dalla stratosferica Boquete. Le nerazzurre erano partite bene ma non sono riuscite a contenere la rimonta toscana.