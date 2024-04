Calciopoli. Il titolo del 2006 arriva a tavolino

Tra i venti scudetti conquistati dall’Inter ce n’è uno che Massimo Moratti ha sempre rivendicato con orgoglio. Il suo primo, sfiorato soltanto nel 1998 (tra grandi polemiche arbitrali) e nel 2002 con la sconfitta all’ultima giornata contro la Lazio. Poi messo in bacheca nel 2006, a tavolino. Un tricolore assegnato dalla Federcalcio dopo lo scandalo di Calciopoli, che travolge in particolar modo la Juventus, ma non solo. Ai bianconeri vengono revocati i campionati vinti nel biennio 2005-2006, il primo resta senza padrone e il secondo va all’Inter, avendo la Federazione l’obbligo di comunicare all’Uefa una graduatoria per le coppe europee della stagione successiva. "Se rivendico quello scudetto? Assolutamente sì. Era il risarcimento minimo per i furti che abbiamo subìto. Ci spetterebbe molto di più", ha commentato Moratti molti anni dopo.