L’Inter attende il rientro di Calhanoglu per la sfida contro il Bologna

Nessun esame per Davide Frattesi, rientro in gruppo (previsto domani) per Hakan Calhanoglu. Simone Inzaghi annota due importanti novità nella giornata di oggi, mentre si avvicina l'appuntamento di campionato contro il Bologna (sabato alle 18).

Restano tra gli indisponibili soltanto Cuadrado e Sensi, visto che alla vigilia di Inter-Genoa il tecnico ha recuperato anche Acerbi e Thuram, visti nel finale di gara contro il Grifone. Se verrà confermato il rientro in gruppo, il centrocampista turco sarà schierato nell'impegno di sabato pomeriggio, da titolare (ma non per tutta la gara) o come subentrato nel secondo tempo. L'obiettivo è ridare ritmo partita a uno dei pilastri della squadra in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, in programma nella capitale spagnola il 13 marzo. Sempre guardando a quella gara, Inzaghi dovrebbe attuare un robusto turnover in campionato, potendo contare sul vantaggio di 15 punti sulla Juventus, seconda in classifica.

Dentro quindi Bisseck, Carlos Augusto, da "braccetto" o da quinto, Darmian a destra, Asllani in regia e almeno uno in attacco tra Arnautovic e Sanchez. Probabile staffetta tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram: il primo è largamente davanti nella classifica marcatori con 23 gol ma spera ancora di poter eguagliare o superare il record di Higuain e Immobile di 36 marcature nel singolo torneo, mentre il secondo ha bisogno di mettere minuti nelle gambe perché reduce da un infortunio.