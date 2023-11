Inter, Inzaghi recupera anche Cuadrado: il colombiano spera nella convocazione con la Juve

Milano, 24 novembre 2023 – Buone notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter ha infatti recuperato anche Juan Cuadrado in vista dei prossimi impegni. Il laterale colombiano si è allenato parzialmente in gruppo nella giornata di ieri e con le ultime sedute a disposizione spera di convincere staff medico e tecnico ad aggregarlo al resto del gruppo per la partita contro la Juventus di domenica sera. Se non dovesse farcela, la chiamata sarebbe comunque solo rimandata di qualche giorno, a Benfica-Inter di mercoledì.

A spingere il tecnico verso un inserimento nella truppa in trasferta a Torino potrebbe essere la situazione generale sulla fascia destra, dove a causa dell'assenza di Pavard ci sarà necessità di arretrare Darmian in difesa, non avendo quindi un cambio per Dumfries come "quinto" di centrocampo. Certa anche un'altra defezione, quella di Bastoni, sempre nel reparto difensivo.

La formazione verso domenica sembra praticamente fatta. Sommer tra i pali, il trio difensivo formato da Darmian, De Vrij e Acerbi, il centrocampo a cinque con Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi e Dimarco, la coppia d'attacco con Lautaro e Thuram. In attacco tornerà oggi a lavorare insieme ai compagni di squadra Sanchez, ultimo dei reduci dagli impegni con le nazionali. Molti dei giocatori che partiranno dalla panchina allo Stadium vedranno probabilmente il campo a Lisbona in Champions League, dove l'Inter ha già raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale.