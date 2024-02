Cosa rischia. Acerbi e l’insulto ai tifosi della Roma. La Procura Figc apre un’inchiesta

Uno dei pochi aspetti negativi della trasferta romana dell’Inter è l’infortunio di Francesco Acerbi, uscito dal campo a metà ripresa della sfida all’Olimpico toccandosi il polpaccio destro e da ieri sottoposto anche a indagine federale per un gestaccio rivolto ai tifosi di casa. Il giocatore è uscito per un indurimento muscolare, come segnalato dal club, nel corso del secondo tempo. Verrà valutato nella giornata di oggi alla ripresa delle operazioni, dopo le ventiquattro ore di riposo concesse da Simone Inzaghi al gruppo, insieme all’altro infortunato, Frattesi, già assente a Roma per un risentimento al retto femorale della coscia destra. Sempre riguardo al difensore va segnalata, come detto, l’apertura di un’indagine del procuratore Figc, Giuseppe Chiné, per il dito medio con cui si è rivolto agli ultras giallorossi dopo la convalida dell’1-0, in risposta agli insulti a lui rivolti. Il calciatore verrà ascoltato in Procura, rischia una sanzione che va da un’ammenda a una squalifica.

M.T.