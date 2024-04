Da appiano. Gruppo al completo per il match di lunedì sera. Inzaghi torna a parlare in conferenza pre-gara

Secondo giorno consecutivo di lavoro ad Appiano Gentile per l’Inter, che si avvicina sempre di più al derby di Milano. Gruppo al completo per Simone Inzaghi che recupererà Pavard e Lautaro (squalificati contro il Cagliari) e non ha defezioni derivanti da infortuni. Il tecnico nerazzurro tornerà a parlare dopo diverse settimane in una conferenza stampa pre-partita nel Centro Sportivo Suning, domenica alle 15. L’ultima era stata quella antecedente alla sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid in Champions League, giocata lo scorso 13 marzo. M.T.