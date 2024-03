Da Appiano. Il gruppo torna ad allenarsi senza i nazionali. Problema muscolare per De Vrij con l’Olanda

Dopo tre giorni di riposo concessi dallo staff tecnico a seguito del pareggio casalingo contro il Napoli, l’Inter è tornata ad allenarsi sui campi di Appiano Gentile, senza la folta truppa dei nazionali. Tra i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi c’era anche Francesco Acerbi, rimandato a casa dalla Federcalcio dopo la vicenda del presunto insulto razzista a Juan Jesus. La capolista è attesa al ritorno in A lunedì 1° aprile in casa contro l’Empoli, partita in vista della quale sarà convocato (salvo ulteriori intoppi) Carlos Augusto, fermato nelle ultime due partite da un affaticamento al polpaccio destro. In compenso Stefan De Vrij ha accusato un problema agli adduttori con l’Olanda ed è atteso agli esami di rito a Milano per capire l’entità.M.T.