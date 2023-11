Dal campo. Match con parecchi incerottati: Inzaghi reinventa la difesa

La lunga vigilia di Juventus-Inter si gioca in infermeria. Ad una settimana dalla sfida scudetto non mancano i problemi per i due allenatori, che aspettano il rientro dei “nazionali per un quadro più chiaro della situazione. Ieri allarme (pare già rientrato) per Massimiliano Allegri: Weston McKennie, infatti, è atteso oggi a Torino dopo aver lasciato il ritiro della nazionale statunitense a causa di una tendinopatia acuta al ginocchio sinistro. Come trapela da ambienti bianconeri però il forfait del classe 1998 sarebbe solo a scopo precauzionale e il suo stop non preoccuperebbe troppo lo staff in vista del match di domenica sera. In attesa degli altri 11 nazionali, i bianconeri sono al lavoro recuperare più infortunati possibili. Alex Sandro e Timothy Weah si alleneranno già domani, mentre restano da valutare le condizioni di Fabio Miretti (alle prese con la lombalgia) e Manuel Locatelli (microfrattura alla costola) che prosegue le terapie. Praticamente certa l’assenza Danilo che dovrebbe rientarre a Monza il primo dicembre.

Qualche incerottato di troppo anche in casa Inter: nel giro di undici giorni Simone Inzaghi ha perso due pilastri della retroguardia come Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni, ovvero i due “braccetti“ che rendono speciale il suo 3-5-2”. Il primo ha già dato forfait a Bergamo per l’infortunio alla spalla, per l’azzurro restano ancora da valutare i tempi di recupero dopo il problema riscontrato a Coverciano. Insomma, ci vorrebbe un miracolo per vederlo in campo domenica sera a Torino, ma il timore di Inzafgi e del suo staff è che Bastoni possa saltare anche la successiva trasferta, quella di Napoli del 3 dicembre.

Il tecnico nerazzurro Inzaghi rischia così di affrontare la Juventus con un solo titolare della propria difesa, che al momento resta la migliore del campionato con soli 6 gol al passivo. Toccherà probabilmente ad Acerbi, titolare a Roma contro la Macedonia del Nord, sostituire il compagno di club e della nazionale nel ruolo di braccetto sinistro, con De Vrij che invece tornerà al centro della difesa e Darmian a destra. In preallerta anche Bisseck che molto bene ha fatto nella sua prima partita da titolare.