De Vrij fa scuola. Miki cambia passo. Dimarco è frenato

SOMMER 6. Subisce gol al primo tiro in porta.

PAVARD 6. Al rientro dal 1’, fa buona guardia.

DE VRIJ 6. Porta a scuola Colombo, non Esposito che lo aggira e accorcia.

C. AUGUSTO 6,5. Molto attento in difesa.

DUMFRIES 6,5. Terzo tempo cestistico per incornare il gol del raddoppio.

BARELLA 7. Ci prova spesso al volo da fuori, non centrando la porta. Corre per tutti ed entra in due dei tre gol.

ASLLANI 7. Aveva una brutta prova da farsi perdonare e risponde con personalità, cercando più volte la verticalizzazione. Calcia il corner del 2-0.

ZIELINSKI 6. La solita, innegabile qualità nel palleggio, pungendo poco.

DIMARCO 6. Ben marcato, fatica ad azionare il sinistro a dovere.

TAREMI 5. Gioca in maniera troppo elementare per far male a una difesa chiusa e organizzata.

MARTINEZ 7,5. Da subito il più attivo dei nerazzurri, sbatte contro Vasquez e il palo, prima di trovare l’angolo giusto.

All. Farris (Inzaghi squalificato) 6,5. La squadra fatica a creare, ma una volta al dunque ne segna tre e concede un tiro in tutta la gara.

Mkhitaryan 6. Qualche buon cambio di passo.

Thuram 6,5. Più pericoloso di Taremi e alla fine mette il suo marchio.

Arnautovic 6,5. Assist per il tris.

Bastoni e Darmian sv.

Voto squadra 6,5.

m. t.