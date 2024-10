De Vrij non rischia. Frattesi: alti e bassi. Taremi che errore

SOMMER 6. Il lavoro da svolgere non è impossibile, ma è tanto.

PAVARD 6,5. Provvidenziale una chiusura su Virginius nel primo tempo.

DE VRIJ 7. Sembra il più solido in difesa.

BISSECK 6,5. Comincia e conclude un’azione sventata da von Ballmoos in uscita.

DUMFRIES 7. Attento in chiusura nell’avvio arrembante degli elvetici. Molto presente in fase offensiva, guadagna un rigore.

FRATTESI 6. Uno dei primi a provare il cambio di marcia nel primo tempo. Non sempre lucido.

BARELLA 5,5. Seconda prova in regia dopo quella a Roma: alterna difficoltà a giocate sopraffine, ma in regia serve sbagliare meno.

MKHITARYAN 5,5. La stagione scorsa sembra molto lontana: quanti errori.

C. AUGUSTO 5,5. In difficoltà sui cambi di gioco dei gialloneri, senza essere un fattore in avanti. Si infortuna dopo meno di un’ora.

TAREMI 5,5. Splendido un tacco a liberare Bisseck in area. Tra i pochi acuti degni di nota. Fallisce un’ottima palla gol.

ARNAUTOVIC 5. Qualche buona sponda non può essere sufficiente per promuoverlo, anche prima del rigore fallito.

All. INZAGHI 6. Stavolta il turnover non paga: vince con tanta fatica.

Dimarco 6,5. Spinge più di Carlos Augusto e indovina l’assist che serve.

Zielinski 6,5. Appena entrato trova un gran corridoio per Dumfries.

Martinez 6. Partecipa all’azione del gol.

Thuram 7.Un tocco sotto porta che vale il voto.

Bastoni sv.

VOTO INTER 6.m.t.