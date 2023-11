Juventus-Inter, Inzaghi con la difesa quasi obbligata per il big match dello Stadium

Milano, 22 novembre 2023 – Simone Inzaghi riaccoglie buona parte dei nazionali ad Appiano Gentile, aspettando i tre sudamericani (Sanchez, Martinez e Carlos Augusto) che arriveranno più avanti e comincia a pensare alla formazione in vista del derby d'Italia. La difesa è praticamente fatta: Darmian a destra, De Vrij in mezzo e Acerbi a sinistra. A disposizione in panchina resterebbe soltanto Bisseck, con l'aggiunta di Stabile dalla Primavera (per entrambi potrebbe esserci spazio in Champions League mercoledì contro il Benfica).

Juventus-Inter è una tappa fondamentale ed è quindi chiaro che il tecnico nerazzurro si affiderà alle certezze di cui dispone. I tre difensori designati vengono da un'esperienza recente in nazionale che ha confermato un ottimo stato di forma. Darmian ha segnato con la Macedonia del Nord ed è poi entrato nei minuti finali contro l'Ucraina; De Vrij è tornato un titolare dell'Olanda e si è tolto lo sfizio di servire un assist in occasione della partita contro l'Irlanda; Acerbi ha battagliato nelle due sfide azzurre risultando determinante soprattutto per la marcatura su Dovbyk.

Segnali ulteriori di buona salute da un reparto che, pur privo di due pedine di grido (Pavard e Bastoni), è parte della squadra che ha preso meno gol in Serie A proprio davanti alla Juventus (6 contro 7).

Uno o due componenti di questo terzetto saranno presumibilmente tenuti a riposo in Coppa, tre giorni dopo la gara di Torino, visto che l'Inter è già qualificata per gli ottavi di Champions League (anche se il primo posto è ancora in palio) e che nel weekend successivo c'è un'altra tappa complicata contro il Napoli in trasferta.