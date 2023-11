È duello anche sul mercato. Juve-Inter, sfida infinita

Ad una settimana dalla “madre“ di tutte le partite e che potrebbe dare indicazioni più chiare sulla lunga corsa scudetto, cresce l’attesa di supporter bianconeri e nerazzurri. Mai Juventus-Inter è stato un match normale, anzi. La sfida è a trecentosessanta gradi, perché riguarda l’eterna rivalità delle due tifoserie e i duelli extracampo, a cominciare da quelli sul mercato.

Agli interisti non è andato giù il fatto che la Vecchia Signora abbia corteggiato in primavera Romelu Lukaku, mandando in confusione il belga al punto da provocare la rottura fra il bomber e la Beneamata. E’ questo solo l’ultimo di una serie di “scontri“ e dispetti fra i due club negli affari del pallone. Che potrebbero certamente ripetersi anche nelle prossime sessioni.

Gli obiettivi comuni non sono pochi. Uno su tutti, Andrea Colpani. Talento del Monza, neoconvocato in Nazionale, miglior marcatore italiano del campionato (già 6 gol in dodici partite contro i 4 realizzati nella passata stagione in 27 incontri) alle spalle di Lautaro e Giroud che, però, sono punte di ruolo, e secondo solo a Bellingham quanto a marcature di centrocampisti nei primi cinque tornei europei. Il ragazzo di Brescia, 24 anni, scuola Atalanta, nel cui vivaio ha messo piede quando aveva appena otto anni ed è cresciuto sino ai diciannove (unica parentesi dell’annata alla Feralpisalò) è al Monza dal 2020: prestito biennale (dal Trapani) con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi e scattato nel maggio 2022, dopo la promozione in A dei brianzoli che hanno pagato 9 milioni di euro il cartellino del trequartista. Oggi Colpani di milioni ne vale almeno 30, e sarà certamente lui uno degli uomini mercato della prossima estate. Juve e Inter lo seguono con grande attenzione.

Grazie anche agli eccellenti rapporti di Beppe Marotta con Adriano Galliani (quest’ultimo più volte negli ultimi mesi è stato avvistato nel quartier generale nerazzurro di viale della Liberazione) e dell’Inter con il Monza (basterebbe ricordare il trasferimento di Calos Augusto alla corte di Simone Inzaghi), ad oggi il club di Suning risulta in vantaggio, ma Giuntoli non è intenzionato a mollare la presa. Sullo sfondo il Milan, di cui Colpani è stato tifoso da bambino (non a caso era il pupillo di Silvio Berlusconi). Ma la sensazione è che davvero l’Inter possa imporsi nella lunga volata verso Monza.

Altro calciatore nel mirino delle protagoniste del derby tricolore è Piotr Zielinski, in scadenza di contratto col Napoli. Vero, due giorni fa il 29enne polacco ha lanciato mesaggi distensivi al club campione d’Italia ("Le trattative sono in corso, non escludo che il contratto possa essere prolungato") ma da settimane il centrocampista (che in esatte era stato accostato alla Lazio e poi aveva rifiutato club arabi) è corteggiato da Juventus e Inter. Marotta e Ausilio ci hanno abituati negli ultimi anni a “colpi“ ad effetto di parametri zero e si sono mossi con grande anticipo ma anche Giuntoli continua a mandare messaggi al suo ex giocatore. Per questo il Napoli è alla ricerca di un possibile sostituto, proprio quel Samardzic dell’Udinese che sembra essere obiettivo di bianconeri e nerazzurri anche nell’imminente mercato di gennaio.