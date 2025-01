Fischio d’inizio alle 18 al Via del Mare. Chance Frattesi. E Inzaghi punta quota 200

L’Inter torna in campo alle 18 al via del Mare con un primato da inseguire, ma contro il Lecce la storia sarà quella di Davide Frattesi. A novanta giorni dall’ultima partenza dal fischio d’inizio, il classe 1999 romano si ritrova tra le mani la grande occasione al posto di Barella. "Bocciato" con lo Sparta Praga, voglioso di vestire il giallorosso, Frattesi può riprendersi l’Inter in una fase chiave della stagione. Perché Napoli e Atalanta sono nel mirino, ma il calendario non è mai stato così pieno, e per lui parlano i numeri viste le tre reti lontano da San Siro in stagione, come Thuram e meno solo di Lautaro. Sia chiaro, la Roma è ancora d’attualità. C’è chi l’ha chiamata telenovela, Ghisolfi dalla capitale cerca la puntata conclusiva inserendo nella trattativa Nicola Zalewski, seguito anche dal Marsiglia. Il ragazzo di Tivoli potrebbe avere anche un senso per Marotta visto che Buchanan, per bocca del ct del Canada, starebbe valutando seriamente di lasciare il nerazzurro.

Dubbi di mercato, che a gennaio non possono che farla da padrone. In difesa Darmian (ormai pù terzo di difesa che quinto di centrocampo) è favorito su Bisseck per completare il trio con De Vrij e Bastoni. Tomas Palacios qui è in direzione Monza e non parte per la Puglia, Francesco Acerbi non ha ancora ripreso ad allenarsi con i compagni. Come Hakan Calhanoglu a centrocampo, che mette il derby nel mirino. Per Asllani quindi meglio puntare sul Monaco, con Zielinsky che si gioca molto in regia. Nessuno ha dubbi sulle qualità dell’ex Napoli, ma le prestazioni sono sempre state altalenanti, e un ruolo centrale potrebbe accenderne l’attenzione per i novanta minuti. Al suo fianco Inzaghi (che cerca la 200ª vittoria in A) sceglie Mkitharyan, che resta un altro intoccabile, per sfruttare gli inserimenti a ridosso degli attaccanti. Tema esterni. Dimarco va gestito con attenzione, e con il Monaco bisogna serrare le prime otto posizioni. Spazio per Carlos Augusto, con Dumfries a destra. Denzel è indubbiamente il giocatore più in forma dello scacchiere nerazzurro, come dimostrano le cinque reti in campionato. In attacco, dopo tanti pensieri, potrebbe essere confermata la ThuLa. Il francese insegue Retegui in classifica capocannonieri, il capitano ha ritrovato il feeling con il gol. Il Lecce, reduce dal pesante ko con il Cagliari, recupera Gallo e credibilmente Dorgu (3 reti), su cui c’è il pressing dello United.

Le formazoni. Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Tv: ore 18 DAZN