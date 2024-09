Frattesi va di fretta. Bisseck e Acerbi, si può dare di più

SOMMER 6. Due gol subiti senza colpa e nessun intervento di rilievo.

BISSECK 6. I mezzi sono ottimi. Deve ancora lavorare sulla posizione, vedi l’1-1 bianconero.

ACERBI 5,5. Si fa tagliare fuori sul gol di Lucca. Brutto errore.

BASTONI 6. La consueta pulizia nel palleggio e il giusto presidio a sinistra.

DARMIAN 6,5. Millimetrico l’assist in verticale per Frattesi. Partecipa alla caterva di occasioni mancate nel primo tempo.

FRATTESI 6,5. A segno al primo affondo, manca di poco la porta sul secondo. Cala (non poco) alla distanza.

CALHANOGLU 5,5. Torna a dominare in regia, ma contro Lucca sbaglia clamorosamente la valutazione e l’Udinese torna sotto.

MKHITARYAN 6,5. Devastante quando l’Inter ha campo per avanzare.

DIMARCO 6,5. Una macchina produci occasioni. Dal suo sinistro ne partono diverse.

MARTINEZ 7. Il 2-1 ha una forte componente di buona sorte ed è liberatorio. Fa subito doppietta: gli serviva.

THURAM 6,5. Impressionante la forza con cui si guadagna l’occasione del possibile bis, ma calcia addosso a Okoye. Suo l’assist per il tris.

All. INZAGHI 6,5. La squadra crea un numero di occasioni che basterebbe per due partite. Sulla fase difensiva, però, c’è da lavorare.

C. Augusto 6. Di poco in ritardo per il possibile poker interista.

De Vrij 6. Solido in un finale non semplice.

Taremi 6. Segna, ma a gioco fermo.

Zielinski e Correa sv.

VOTO INTER 6,5.M.T.