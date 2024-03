Il blitz. Euro 2024: l’Austria aspetta Arnautovic

Blitz milanese nei giorni scorsi del ct della Nazionale austriaca Ralf Rangnick venuto in Italia per accertarsi di persona delle condizioni di Marko Arnautovic e del suo percorso di recupero. Secondo il magazine Kicker, l’ex tecnico dello Schalke 04 ha ottenuto responsi confortanti: per l’Europeo in Germania, ormai alle porte l’attaccante nerazzurro sarà disponibile. La visita è avvenuta nella giornata di sabato, e insieme a Rangnick erano presenti anche il fisioterapista Martin Hämmerle ed altri componenti dello staff austriaco. "Stiamo cercando di fare del nostro meglio con tutti i soggetti coinvolti per garantire che i problemi muscolari impediscano definitivamente ad Arnautovic di perdere partite con l’Inter e con la Nazionale".