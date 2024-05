Il difensore nerazzurro fermato da una pubalgia. Acerbi dice addio agli Europei. E il ct Spalletti preallerta Gatti

Francesco Acerbi non parteciperà agli Europei 2024 in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Una brutta notizia, quella arrivata ieri dalla nazionale. Il giocatore, che lunedì verrà operato per risolvere i problemi legati alla pubalgia, si era fermato per tre partite, dopo lo scudetto aritmeticamente conquistato con l’Inter. Successivamente ha disputato le due con Lazio e Verona, ma non ha mai realmente recuperato e le sue prestazioni sono condizionate. Salvo ulteriori imprevisti Acerbi, descritto ieri da chi gli è vicino come dispiaciuto e affranto ma al contempo risoluto nella decisione per dare la possibilità a chi stava meglio di prenderne il posto, tornerà all’attività dopo le vacanze, in vista del ritiro estivo con l’Inter in calendario da luglio. Al di là dello scudetto vinto, per il centrale quella in corso è una prima metà di 2024 a ostacoli. Era già stato esentato dagli impegni della nazionale a marzo, dopo il caos generato dal diverbio avuto con Juan Jesus durante Inter-Napoli, che lo accusò di aver rivolto un epiteto razzista, circostanza per la quale è stato scagionato per mancanza di riscontri dalla giustizia sportiva. Ora un intoppo di carattere fisico a causa del quale non sarà in Germania.

Alla vigilia del raduno della nazionale azzurra, previsto per oggi alle 12, Luciano Spalletti perde quindi una pedina destinata ad essere tra i probabili titolari. Qualche settimana fa aveva già perso Udogie e Zaniolo, altri due che senza i rispettivi infortuni sarebbero presumibilmente finiti nella lista del commissario tecnico. Ventisette giocatori raggiungeranno oggi la sede del ritiro di Coverciano, mentre Federico Gatti è stato pre-allertato dal ct e si allenerà da solo, in previsione di un possibile viaggio in Toscana per raggiungere gli altri. Verrà aggiunto alla truppa in caso di ulteriori defezioni nel reparto arretrato, altrimenti resteranno gli attuali elementi.

Altri due giocatori, Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca, raggiungeranno i compagni soltanto lunedì prossimo, il giorno dopo aver giocato con l’Atalanta il recupero della gara contro la Fiorentina, rinviato il 17 marzo scorso per via del malore che ha colpito Joe Barone.

M.T.