Il doppio ex. Ventola vede Inzaghi davanti: "Pochi cambi, sono i favoriti»

È già derby, lombardo e nerazzurro. Alla terza giornata di campionato, Inter (con Lautaro recuperato ma al momento ancora candidato alla panchina) e Atalanta scenderanno in campo domani sera in un confronto d’alta quota. Ancor più di quando protagonista, con ambo le maglie, è stato Nicola Ventola. "Insieme al Bari sono state le squadre che mi hanno dato più emozione in carriera – dice l’ex attaccante – A Bergamo ho segnato 35 gol, mentre con l’Inter ho vissuto il grande club, la Champions League, un gruppo con dentro Ronaldo, Baggio, Djorkaeff. Purtroppo mi frenarono gli infortuni e proprio all’Atalanta riuscii a rinascere".

Un punto di differenza tra le due: come arrivano alla partita?

"L’Inter viaggia su un binario tracciato, ha cambiato poco, è mentalmente forte. L’Atalanta, al contrario, ha qualche problema di organico, ma alla fine tutti si adattano a quello che dice Gasperini. In fondo contro il Torino hanno perso, ma hanno preso due pali e sbagliato un rigore".

È uno scontro diretto?

"L’Inter è favorita, per la gara di domani e per il campionato. Ad oggi non riesco a mettere l’Atalanta tra le squadre che lottano per lo scudetto. Mi aspettavo che trattenesse i pezzi forti e ne mettesse altri. Adesso bisogna capire come riuscirà a chiudere il mercato".

Quanto giocheranno Martinez, Zielinski e Taremi, nuovi acquisti dell’Inter?

"Sono in una squadra che gioca la Champions. Ci sono tante partite, per me avranno spazio. Taremi ha dei numeri pazzeschi dalla sua parte. Quanto a Zielinski, non credo che Mkhitaryan farà le stesse partite dell’anno scorso e in ogni caso a 30 anni è una scelta giusta. Forse, tra chi gioca meno, può avere più ragioni di fare una scelta differente Frattesi, che di anni ne ha 24".

Non ci sarà Koopmeiners, mentre Lookman è rimasto, al momento.

"Non giudico le loro scelte e le capisco. Koopmeiners sa che va a lottare per obiettivi superiori, con un contratto migliore. Ecco, forse fossi in Lookman resterei un altro anno a Bergamo".

È ripartita anche la vostra trasmissione con Adani e Cassano: come sta andando?

"Per essere ancora agosto abbiamo avuto dei risultati oltre le attese, pur chiudendo la seconda puntata alla una e mezza di notte. In prospettiva abbiamo dati migliori rispetto all’ultimo anno della Bobo Tv. C’è una struttura forte, avremo tanti ospiti e da gennaio dovremmo tornare anche a teatro".M.T.