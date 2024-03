Il futuro del club. Zhang lontano, ma non pensa alla cessione

La primavera porterà risultati. Probabilmente sul campo, visti i quindici punti di vantaggio sulla seconda a undici turni dalla fine della Serie A. Altrettanto fuori, per gli aspetti a cui Steven Zhang e il management nerazzurro stanno lavorando da mesi. Come tre anni fa, all’epoca del primo scudetto targato Suning, il presidente si farà vedere presumibilmente in Italia una volta che il traguardo tricolore sarà a un palmo di naso e con una situazione un po’ più chiara in relazione al futuro societario. Salvo grandi sorprese, sarà ancora targato Zhang.

Non c’è ad oggi alcuna volontà di vendere, perché le prospettive sono ottime. Il fatturato è in crescita, la bacheca si riempie ogni anno da quattro stagioni, c’è una duplice via sullo stadio (Rozzano o la ristrutturazione di San Siro) da poter perseguire. Il nodo principale è legato al prestito di Oaktree da 275 milioni di euro da rifondere entro fine maggio. Zhang è intenzionato a ritardare il momento della scadenza di un paio d’anni, ridiscutendo il tasso concordato e puntando sui futuri introiti, dati dalla nuova Champions, dal Mondiale per club, dalle sponsorizzazioni in continua crescita. Tra queste, l’accordo in arrivo con Betsson per le maglie del prossimo anno: nelle casse di via della Liberazione dovrebbero finire 30 milioni l’anno per cinque stagioni mettendo sulle casacche il logo StarCasino.sport, sito d’intrattenimento sportivo legato alla galassia dell’azienda svedese. Il commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Massimiliano Capitanio, ha spiegato ieri ad Agipronews che ogni sito "di intrattenimento sportivo, finché resta tale non rientra ella fattispecie vietata dal Decreto Dignità, basta che rispetti quanto previsto dalle linee guida Agcom".

Questo sempre che il famoso Decreto non decada da qui all’estate.

m. t.