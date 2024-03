Il futuro del club. Zhang-Oaktree allo sprint: si lavora per un accordo

Steven Zhang continua a lavorare a distanza. Anche alla presentazione dell’ultima semestrale, con risultati in netto miglioramento rispetto all’anno precedente, il presidente era presente solo in videoconferenza da Nanchino. Il periodo di assenza dall’Italia comincia ad essere molto lungo, in pratica il massimo dirigente non ha mai seguito dal vivo la squadra in un campionato dominato in lungo e in largo e che potrebbe chiudersi con la seconda stella al petto. Zhang sta lavorando con Oaktree per trovare un accordo in vista della scadenza del 20 maggio, quando teoricamente è prevista la restituzione del prestito da 275 milioni (più corposi interessi) al fondo statunitense, pena il passaggio delle quote in mano al creditore. Uno scenario che la proprietà nerazzurra vorrebbe evitare, proponendo una nuova data per la scadenza stessa. Ad oggi non è ancora stata trovata una quadra, né un investitore che possa subentrare soddisfacendo le richieste da oltre un miliardo di Zhang per assumere il comando. Allo stesso modo Oaktree non ha messo sul piatto figure che potessero fare al caso, chissà che non tiri fuori un coniglio dal cilindro dopo l’eventuale escussione del pegno, visto che finora non ha mostrato la volontà di mettersi alla guida del club. Piuttosto vorrebbe guadagnare dall’operazione imbastita ormai tre anni fa, proprio nella stagione conclusa con l’ultimo scudetto prima di quello che sta per materializzarsi (salvo clamorosi crolli). Da allora si sono alternate potenziali trattative mai arrivate al dunque, da quella con Bc Partners alla proposta di Inter Spac di entrare per fornire un aiuto, fino alle roboanti dichiarazioni di Zilliacus, poi frenato dalle personali vicende giudiziarie. M.T.