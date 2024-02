Il libro “Ogni singolo istante“. Storie di vita e un’ebbrezza tutta nerazzurra

Cinquant’anni di vita scanditi da una grande passione, quella per l’Inter. Il tempo dell’esistenza che viene scandito da gol, vittorie, delusioni del Biscione. Con storie che si intrecciano, amori traballanti che scoppiano e ovviamente le partite del cuore, quelle dei nerazzurri (senza trascurare un altro amore calcistico, il Tottenham). Un frullatore di ricordi ed emozioni che Lapo De Carlo, uno degli opinionisti di riferimento nel mondo interista, conduttore a “Giornale Radio“ e volto noto di Telelombardia, racconta nel suo libro in “Ogni singolo istante” (Laurana Editore). Ripercorrendo gli anni dell’adolescenza e quelli della brillante carriera giornalistica, De Carlo si sofferma nei vari capitoli su vicende che hanno segnato epoche, esperienze personali e i novanta minuti passati (quasi) ogni settimana allo stadio. Col pallone che finisce per imbucarsi, dalla porta o dalla finestra, in tutte le vicende raccontate, dai viaggi alle passioni, dalle vacanze alle tante prime volte, a partire dall’infanzia.

Dal 1974 ai giorni nostri, cinquant’anni di storia, in cui si passa dalla tragedia del terremoto in Friuli del 1976 al drammatico periodo del Covid con gli stadi deserti, passando per il nefasto 11 settembre. E poi l’avvento di internet prima e dei “social“ dopo a testimonianza dei continui cambiamenti nella società moderna, senza trascurare riferimenti cinematografici lungo tutto il romanzo, altra materia tanto cara all’autore. Nelle pagine si riflette la coscienza di De Carlo nell’età in cui si descrive, come quando era bambino: "L’Inter era il perfetto surrogato di ciò che poteva essere una fidanzata, una moglie, un genitore, un amico, il tuo cane, la tua auto. In quel momento l’Inter, il Casale, il Tottenham, Luke Skywalker, Fonzie, Batman erano stabilmente i miei eroi".

Giulio Mola