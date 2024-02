In casa dell’inter. Pilastro Barella. Futuro a Milano col rinnovo fino al 2028. Per gli auguri arriva Spalletti

Una gradita sorpresa ha accolto ieri i nazionali azzurri dell’Inter ad Appiano Gentile, impegnati nella preparazione della difficile trasferta di sabato contro la Roma. Al Centro Sportivo Suning c’era infatti anche Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia campione d’Europa, passato a trovare i tanti giocatori nel giro della rappresentativa tricolore e in particolare Nicolò Barella, 27 anni ieri.

Il centrocampista è solo uno dei tanti giocatori che Spalletti ha chiamato nelle ultime finestre: Darmian, Acerbi, Bastoni, Darmian, Frattesi, quest’ultimo alle prese con un risentimento muscolare che gli impedirà di giocare contro i giallorossi la sfida dell’ex. Probabilmente salterà anche Inter-Salernitana del 16 febbraio con l’obiettivo di esserci a pieno ritmo il 20 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Per Inzaghi significa probabilmente dover chiedere gli straordinari a Barella, per caratteristiche il giocatore più simile a Frattesi e attualmente uno dei tre motivi (gli altri due sono Calhanoglu e Mkhitaryan) dello scarso impiego di Frattesi in stagione. Divenuto ormai un pilastro nello scacchiere di Inzaghi ormai da diversi anni, il vice-capitano insignito l’estate scorsa dei nuovi gradi in squadra è tra gli elementi coi quali la società sta trattando il rinnovo di contratto. Senza patemi, perché proprio come per Lautaro Martinez la base forte della contrattazione è che da ambo le parti c’è volontà di continuare assieme. Il contratto in corso scadrà nel 2026, c’è tempo per lavorare al prolungamento fino al 2028, ma è necessario intervenire per evitare che il termine si avvicini troppo, creando condizioni come quelle che si stanno vivendo per Dumfries: l’olandese ha un contratto fino al 2025, nel suo caso la distanza tra domanda e offerta è tanta e questo indurrà a una probabile cessione in estate, onde non dover incorrere in uno Skriniar-bis.

Sul tema rinnovi è intervenuto ieri anche il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio. "Lautaro? C’è fiducia perché c’è la stessa intenzione - ha dichiarato al Premio Amici dei Bambini - Come in tutte le cose serve un po’ di pazienza. Vale anche per Barella? Vale per tutti i calciatori importanti dell’Inter. Sono tanti, avevamo delle scadenze più urgenti e abbiamo iniziato con quelli perché avevano scadenze più vicine rispetto a Barella e Lautaro". Per la prossima stagione, due rinforzi saranno probabilmente Piotr Zielinski a centrocampo e Mehdi Taremi, entrambi a parametro zero. "Sono situazioni su cui stiamo lavorando, non amiamo dare tempi e date. Abbiamo informato i rispettivi club, vediamo se ci sarà qualcosa di definitivo", la risposta del ds.