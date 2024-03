"Infermeria Inter: Sommer e De Vrij in recupero, attesa su Acerbi"

Non sono così cattive le notizie che arrivano dall’infermeria per l’Inter. La sosta per le nazionali ha restituito a Simone Inzaghi due giocatori acciaccati, ma entrambi dovrebbero riuscire a recuperare in tempi brevi. Soprattutto Yann Sommer, le cui analisi hanno evidenziato una semplice distorsione della caviglia destra, dopo che il portiere era uscito dal campo nella sfida tra Svizzera e Danimarca perché dolorante. Potrebbe farcela già per la partita del 1° aprile contro l’Empoli, in caso contrario verrà utilizzato Audero, finora in campo tre volte equamente divise tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Un po’ più lunga potrebbe essere la degenza di Stefan De Vrij, esentato dagli impegni con la nazionale olandese per via di un problema muscolare accusato durante gli allenamenti. Anche il difensore ha svolto gli esami di rito che hanno portato alla luce un risentimento all’adduttore lungo della coscia destra a causa del quale quasi certamente non sarà tra i convocati nella sfida di Pasquetta. Entro una decina di giorni De Vrij dovrebbe comunque riuscire a rimettersi a disposizione, per cui l’aspettativa è averlo già contro l’Udinese (9 aprile) o al massimo il Cagliari (14 aprile).

Diventa quindi determinante, per capire quale sarà la formazione contro i toscani, l’eventuale squalifica che la Procura Federale potrebbe decidere verso Francesco Acerbi. Il provvedimento sarà di almeno dieci giornate qualora sarà ritenuto accertato il comportamento discriminatorio o di 3-4 turni in caso di condotta gravemente antisportiva. Solo in caso di assoluzione piena il centrale ci sarà già per l’Empoli, ma ad oggi Inzaghi sta già cominciando a pensare a un’Inter priva dei due elementi alternati nelle ultime due stagioni come perno centrale. Con molta probabilità a dirigere la retroguardia sarà Bastoni, che in passato ha già giocato (anche se di rado) in quella posizione, con Pavard o Bisseck a destra e il rientranto Carlos Augusto a sinistra. Il brasiliano ha infatti ormai smaltito l’affaticamento regirstrato contro il Bologna.