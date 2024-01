Insaziabile Inzaghi. "Vedere questa squadra mi diverte tantissimo. Ma potevamo fare più gol»

Il post-partita di Inter-Lazio è un coro di elogi. Per i nerazzurri, ovviamente. Complimenti che arrivano dall’esterno e dall’interno, perché il primo a sottolineare la prestazione dei suoi calciatori è Simone Inzaghi. I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo fatto un’ottima partita approcciando subito bene. "Hanno fatto una grande gara e abbiamo raggiunto la finale come volevamo - dice il tecnico a Mediaset -. Ora bisogna recuperare le energie perché la finale sarà molto difficile. L’1-0 del primo tempo era un risultato stretto, ma alla fine è terminata col 3-0. L’unico neo, forse, è proprio essere stati avanti di un solo gol all’intervallo".

È il compito di un allenatore, quello di cercare sempre i punti che mancano per arrivare alla perfezione. "Questi ragazzi dal 13 luglio stanno facendo ottime partite - continua l’allenatore -. Contro la Lazio è difficile sviluppare il nostro gioco e invece siamo stati bravi, per cui sono molto soddisfatto e da questa partita strepitosa prenderò comunque spunti per capire dove dobbiamo migliorare". Tra i singoli, grande prova del duo Thuram-Lautaro, del solito Federico Dimarco. "Federico è stato bravissimo, ma quando fai una partita del genere contro la Lazio è riduttivo pensare solo a lui - dice ancora Inzaghi -. Penso a tutta la rosa, anche a quelli che sono entrati a gara in corso. Sappiamo che dobbiamo fare l’ultimo passo lunedì".

Il 3-0 ha reso felici i tifosi interisti arrivati all’Al-Awwal Park Stadium, circa 20mila sui 25mila posti disponibile. È bastata la ripresa aerea sopra lo stadio di Riyad per capire che gli appassionati accorsi a godersi Inter-Lazio erano molti di più rispetto a quelli di Napoli-Fiorentina. Un centinaio partiti dall’Italia ad occupare il settore dedicato alla Curva Nord, ma a riempire l’impianto ci pensano i sostenitori asiatici attirati da giocatori come Barella, che ha colpito una clamorosa traversa. "Ci siamo divertiti come non facevamo da tempo - dice il centrocampista -. Abbiamo messo in mostra le nostre qualità, la Lazio è un avversario difficile ma oggi tutti si sono messi in mostra, tutti avevano voglia di far bene, tutti volevano la palla. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo livello, vogliamo vincere questa Coppa e fare bene in campionato. La traversa? Mi avrebbe fatto piacere perché è stata una bellissima azione, ma se segnano gli altri non mi importa". "Abbiamo fatto una buona partita e meritato la vittoria e l’accesso alla finale - gli fa eco Darmian -. La finale sarà una partita difficile contro un avversario tosto che ha dimostrato tutto il suo potenziale che ha l’anno scorso. Magari ha avuto qualche difficoltà quest’anno. Andremo in campo con la voglia di conquistare il trofeo".

Nel pre-partita, nuova puntata del botta e risposta tra l’amministratore delegato interista Beppe Marotta e Massimiliano Allegri, che qualche giorno fa aveva parlato di "guardie e ladri" per spiegare l’inseguimento della Juventus alla capolista in A. "Le dichiarazioni di Allegri? Non hanno dato fastidio, sono più o meno ironiche e più o meno fantasiose - afferma il dirigente nerazzurro -. Inter e Juve rappresentano due realtà che fanno bene al calcio italiano, senza dimenticare il Milan. Questo campionato è molto più incerto rispetto all’ultimo e vedremo come finirà. Siamo in fase interlocutoria anche di queste schermaglie dialettiche, andremo a rispolverare altri aneddoti e battute piccanti. Il calcio è fatto anche di botta e risposta e di affermazioni di questo tipo. Tutto in un clima di grande correttezza".