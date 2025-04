Inter a Bologna senza Arnautovic: Correa e Martinez in attacco

Marko Arnautovic non ha superato l’esame della vigilia. Andrà in panchina, a meno di clamorose sorprese dalla mattinata. Da ieri pomeriggio l’Inter è a Bologna, l’austriaco è al seguito ma con la prospettiva di accomodarsi in panchina. Il colpo ricevuto col Cagliari e la fatica accumulata nei muscoli non danno certezze per i 90’, se giocherà al Dall’Ara lo farà da subentrante. Le speranze di Simone Inzaghi di invertire il trend in trasferta (un successo nelle ultime sei di A) contro i felsinei saranno affidate a una formazione con poche modifiche rispetto alla serata di Champions con il Bayern Monaco e una di queste riguarderà l’attacco. Sarà però Joaquin Correa a sostituire Thuram, fuori causa per un affaticamento agli adduttori che potrebbe tenerlo fuori anche mercoledì contro il Milan. L’altra novità sarà Carlos Augusto per Dimarco. Inzaghi aveva fatto intendere che in questo turbinio di gare dall’alto coefficiente di difficoltà non ci sarebbe stato molto turnover. Chi ha dolorini e acciacchi vari stringe i denti, resta fuori soltanto chi non ce la fa o rischia di entrare in lista infortunati in caso di impiego.

Gli assenti certi sono tre. Non si è ancora ripreso Dumfries, la cui speranza è farcela per la partita d’andata contro il Barcellona del 30 aprile (a tal proposito Lewandowski rischia il forfait in Coppa per un problema alla coscia sinistra patito nel 4-3 dei catalani al Celta Vigo). Ci vorrà presumibilmente più tempo per Zielinski, colpito da una brutta distrazione al polpaccio destro. Il terzo è Thuram. Qualche altro giocatore è al limite. Bastoni ha lasciato il terreno di gioco coi crampi mercoledì scorso. Acerbi, Mkhitaryan e Darmian devono gestire una carta d’identità rispettivamente da 37, 36 e 35 anni. Lautaro Martinez è stato avvicendato da Taremi in Champions dopo aver chiesto lui stesso il cambio.

Alla chiamata per Bologna, il capitano argentino risponderà presente. Dei felsinei ha ricordi altalenanti. Ha segnato quattro volte con i rossoblu, ma ha anche fallito due rigori, in altrettante gare finite col 2-1 in rimonta degli avversari. Le delusioni date dagli emiliani negli ultimi anni le ha vissute tutte: le gare già citate e soprattutto un terzo 2-1 al Dall’Ara che nel 2022 costò una corsa scudetto persa per due punti.

Tutto lascia pensare che, come tre anni fa, anche nel torneo in corso ci sarà un testa a testa. La vittoria di ieri a Monza ha garantito al Napoli l’aggancio in vetta e Conte lo ha “festeggiato“ togliendosi più di un sassolino dalla scarpa: "A Napoli sto benissimo, città e popolo mi emozionano, ma il tifoso vuole vincere e se non vince diventa anche cattivo. Non sono stupido: mi metto pressione da solo, ma devo avere armi. Ho ridato con gli interessi l’aiuto che mi è stato chiesto, cercheremo di vincere il campionato e poi parleremo serenamente con De Laurentiis. Faccio tutto questo per Napoli e per me, non posso mettere il mio fondoschiena pronto per essere abusato. Neres? Ha un problema al soleo. Ne sono capitati diversi. Non so se dipenda dai campi di allenamento che dovrebbero essere rifatti, ma se si rifacessero saremmo più contenti".

Le probabili formazioniBOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, C. Augusto; Correa, L. Martinez. All. Inzaghi.Arbitro: Colombo.Tv: ore 18 su Dazn e Sky.