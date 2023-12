Inter-Atletico "Saranno battaglie"

"Saranno due battaglie ma noi continuiamo a sognare". Simone Inzaghi commenta con realismo e una buona dose di ottimismo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions. L’Inter troverà sulla sua strada l’esperienza e la qualità dell’Atletico Madrid di Griezmann (prima volta in un doppio confronto, nel 2010 le due squadre si giocarono la Supercoppa europea, vinsero gli spagnoli 2-0), formazione guidata da quel Diego Simeone che di Inzaghi è stato compagno di squadra nella Lazio dell’ultimo scudetto.

Forza e coraggio, verrebbe da dire. Caratteristiche che i nerazzurri dovrenno cercare di mettere in campo (magari con i gol di Lautaro Martinez che in passato è stato “corteggiato“ non poco dagli spagnoli) in un confronto che si annuncia complicato e molto tattico. "Siamo contenti perché continuiamo ad affrontare gare così importanti in Europa con continuità . prosegue il tecnico dell’Inter -. L’Atletico ha un grande allenatore con cui ho un ottimo rapporto, ha giocato due finali negli ultimi dieci anni e una grande tradizione in questa competizione, il nostro club non è da meno e vogliamo regalare un’altra gioia ai tifosi". Certo, l’urna di Nyon poteva essere più benevola, ma l’Inter si può consolare perché è andata molto peggio al Napoli e alla Lazio, che sfideranno rispettivamente Barcellona e Bayern Monaco.

I segnali di una giornata inquieta per i nerazzurri erano arrivati prima dell’estrazione, quando la severità di uno steward avevano rischiato di far saltare la cerimonia. E’ successo infatti che Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, è stato respinto all’ingresso come un imbucato qualunque mentre erano in corso i preparativi del sorteggio. Per colpa della nebbia che ha creato disagi aerei e di un bodyguard pignolo l’ex capitano nerazzurro ha rischiato di restar fuori dalla sala. Come è stato documentato in un video divenuto virale sui “social“, Zanetti è stato fermato da uno degli addetti alla sicurezza della stanza dei sorteggi. Solo dopo alcuni secondi di discussione e un’opera di dissuasione, il vicepresidente dell’Inter è riuscito a convincere i suoi interlocutori a farlo passare. La Uefa si è scusata subito sia con l’Inter che con Zanetti il quale ha commentato così l’incrocio con l’Atletico: "Renderemo la vita difficile a tutti, ci siamo anche noi fra le favorite della Champions"

Altra polemica per il caos calendari, visto che si giocherà due giorni dopo le finali di Coppa d’Africa e Coppa d’Asia col rischio di defezioni importanti. La prima italiana a debuttare negli ottavi sarà la Lazio, mercoledì 14 all’Olimpico contro il Bayern Monaco. La settimana dopo toccherà all’Inter (martedì 20 a San Siro) con l’Atletico e al Napoli (mercoledì 21 al Maradona) contro il Barcellona. Ritorno: la Lazio giocherà all’Allianz Arena martedì 5 marzo, il Napoli a Barcellona martedì 12 marzo, i nerazzurri sono attesi al Metropolitano mercoledì 13 marzo.

CONFERENCE LEAGUE. Ecco gli abbinamenti: Sturm-Slovan, Servette-Ludogorets, Union SG-Eintracht, Real Betis-Dinamo Zagabria, Olympiacos-Ferencvaros, Ajax-BodoGlimt, Molde-Legia, Maccabi Haifa-Gent.