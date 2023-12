Inter Bologna, le probabili formazione e dove vedere in tv la Coppa Italia

Bologna, 20 dicembre 2023 – E se il sogno europeo proseguisse dalla porta di servizio, quella secondaria? Il Bologna, a tre giorni di distanza dall’impresa casalinga contro la Roma che ha regalato a Zirkzee e soci il quarto posto in solitaria in classifica, scende nuovamente in campo questa sera (ore 21), quando a San Siro i destini di Thiago e del suo Bologna si incroceranno con quelli dell’Inter di Simone Inzaghi, nella sfida che regala l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.

Dove vedere la partita in tv

La gara, che sarà diretta dall’arbitro La Penna della sezione di Roma, sarà visibile in diretta esclusiva su Canale 5 o, in alternativa, su Mediaset Infinity, con calcio d’inizio alle ore 21.

Come arriva l’Inter

Reduce dalla pesante vittoria contro la Lazio che le ha permesso di guadagnare punti sulle inseguitrici, l’Inter di Simone Inzaghi si presenta all’impegno di Coppa senza snobbare l’appuntamento, con il tecnico nerazzurro che, leggero turnover a parte, metterà in campo la migliore formazione possibile, sempre tenendo in considerazione lo stato di forma dei suoi.

Davanti ad Audero, portiere di coppa, ci sarà Acerbi, affiancato da Bastoni e Bisseck. Sulle fasce spazio a Carlos Augusto e Darmian, mentre le chiavi del centrocampo saranno affidate ad Asslani. Barella ci sarà, Frattesi è in vantaggio sui diretti concorrenti e dovrebbe così completare il reparto. Davanti riposa Lautaro: al fianco dell’ex Arnautovic ci sarà Thuram.

Come arriva il Bologna

Turnover in vista anche per i rossoblù di Thiago Motta, che comunque scenderanno in campo a Milano per fare la loro partita e, soprattutto, per tentare l’impresa anche in Coppa. Non recupera Orsolini, che Thiago spera di avere in panchina almeno sabato contro l’Atalanta, con conseguenti straordinari chiesti a Ndoye e Saelemaekers sugli esterni d’attacco. In difesa, davanti a Ravaglia – che viaggia così verso la seconda titolarità di fila – ci saranno De Silvestri, Beukema, Lucumi e Lykogiannis, mentre il centrocampo a tre vedrà Aebischer nei panni del regista, con Fabbian e Moro (ma si scalda anche Ferguson, in vista di un’eventuale doppietta) ai suoi lati. Davanti, come detto, Ndoye e Saelemaekers: ma occhio alla punta, con Zirkzee favorito su Van Hooijdonk.

Le probabili formazioni di Inter-Bologna

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 16 Frattesi, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 8 Arnautovic.

All. SImone Inzaghi

Panchina 12 Di Gennaro, 1 Sommer, 28 Pavard, 44 Stabile, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 14 Klaassen, 42 Agoumé, 5 Sensi, 10 Martinez.

BOLOGNA (4-3-3): 34 Ravaglia; 29 De Silvestri, 31 Beukema, 26 Lucumi, 22 Lykogiannis; 80 Fabbian, 20 Aebischer, 6 Moro; 11 Ndoye, 9 Zirkzee, 56 Saelemaekers. All. Thiago Motta.

Panchina

23 Bagnolini, 28 Skorupski, 3 Posch, 14 Bonifazi, 15 Kristiansen, 33 Calafiori, 8 Freuler, 17 El Azzouzi, 19 Ferguson, 82 Urbanski, 77 Van Hooijdonk.

Segui qui la diretta dalle 21